En Michoacán hay 69 médicos cubanos, aclara SSM

En entrevista, Iturbide Díaz detalló que, son 15 los municipios en donde se encuentran distribuidos los profesionales de la salud, en localidades como La Huacana, Coahuayana, Los Reyes, Apatzingán, entre otras.

Mientras que, mencionó, son ocho las especialidades con las que cuentan y ejercen los 69 médicos cubanos, como: gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, neurología, oncología, entre otras.

La funcionara estatal negó que el gobierno de Michoacán pague un solo peso por la estancia y servicio de los médicos cubanos, por ello reconoció no tener conocimiento sobre el presupuesto de la Federación que se brinda para gastos como hospedaje, viáticos y alimentación:

"A los médicos cubanos no les paga la Secretaría de Salud, no gastamos ningún recurso del estado, lo paga la federación y lo que me han informado, es que ganan menos que un especialista mexicano, me comentaron que ganan 27 mil pesos mensuales, es la información que yo tengo".

Por último, desconoció si a Michoacán estarán llegando más especialistas oriundos de Cuba.

SHA