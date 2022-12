En Michoacán habría más de 800 anexos que no cumplen protocolos: Coepris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán podría haber aproximadamente en 800 centros de tratamiento de adicciones de larga estancia, o conocidos como anexos, en los que no se cumplen con los lineamientos ideales de tratamiento y sanitarios, expuso el director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Heber Flores Leal.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario ejemplificó que tan solo en Morelia se tiene un padrón “legal” por parte de la Coepris de 180 centros, pero se estima que en el municipio hay otros 400 y al interior del estado otros 400 centros de rehabilitación de larga estadía, en los que incluso ha habido denuncias por privación ilegal de libertad.

Indicó que con base en denuncias trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y se hacen operativos; por ejemplo, en Morelia se revisan al menos ocho por semana, en donde la mayoría cuenta con licencia de funcionamiento, aunque cerraron un par por irregularidades.

Recordó que la Ley federal de Prevención y control de Adicciones se modificó en abril del año pasado, por lo que estos centros de tratamiento de adicciones de larga estancia no son recomendados o prohibidos por la ley, porque conllevan a circunstancias como la no regularización, violentación de derechos humanos o protocolos no bien descritos de tratamiento.

Abundó que incluso la ley federal menciona que en el tratamiento de adicciones no debe haber internamientos de más de tres días y los demás procesos tienen que ser de manera ambulatoria.

El director de Coepris resaltó que además en Michoacán hay una ley que se actualizó recientemente, para que el gobierno pueda dar este servicio de rehabilitación o tratamiento de adicciones de manera ambulatoria, para no depender de los centros de larga estancia y hacer una visita anual a todos los centros registrados.

Mencionó que se espera que a principios de 2023 se cuente con una lista de centros registrados por la Secretaría de Salud de Michoacán, pero recomendó a las familias que requieran este servicio que pidan a estos establecimientos sus licencias de funcionamiento y las credenciales aprobadas por la Secretaría de Salud por revisión.

