En Michoacán están activas más de mil fichas de búsqueda de personas desaparecidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el 2025, en Michoacán se emitieron 2 mil 168 fichas y alertas de búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado. Estas corresponden a distintos mecanismos oficiales, entre ellos Alerta Amber, Alerta Alba y cédulas de búsqueda, utilizadas según la edad y el perfil de la persona reportada como no localizada.

Del total de alertas emitidas en lo que va del año, mil 126 personas han sido localizadas, por lo que sus fichas fueron desactivadas, mientras que mil 42 permanecen activas, lo que representa casi la mitad de los casos registrados en 2025.

Las Alertas Amber se activan en casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, mientras que la Alerta Alba se utiliza para la búsqueda de mujeres, y las cédulas de búsqueda o cédulas naranjas se aplican principalmente en casos de personas adultas. Estos mecanismos tienen como objetivo la difusión inmediata de información para facilitar la localización, aunque su eficacia depende de la rapidez institucional y la colaboración ciudadana.

Pese al número de fichas desactivadas, la falta de información pública desagregada impide conocer cuántas personas siguen desaparecidas por grupo de edad, sexo o región, así como las circunstancias en las que fueron localizadas.

Organizaciones civiles como "En tu Búsqueda Michoacán" han advertido que Michoacán enfrenta rezagos estructurales en materia de búsqueda, entre ellos la ausencia de una ley estatal integral de búsqueda de personas vigente y la debilidad de los mecanismos de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades municipales.

A ello se suma que la mayor parte de la información disponible sobre personas desaparecidas proviene de comunicados o solicitudes de información, lo que dificulta el seguimiento de los casos. Hasta ahora, no existe un informe público periódico que permita conocer con claridad el universo total de personas no localizadas en el estado. Mientras tanto, más de mil fichas de búsqueda continúan activas en la entidad.

Actualmente Michoacán no cuenta con una Ley Integral de Búsqueda de Personas plenamente vigente. Se aprobó en octubre de 2023 una Ley de Búsqueda de Personas por el Congreso del Estado que pretendía establecer un marco jurídico local para la búsqueda de personas desaparecidas (incluyendo mecanismos, procedimientos y estructuras institucionales). Sin embargo, esa ley todavía no ha entrado en vigor, dado a que el Poder Ejecutivo devolvió el decreto legislativo al Congreso para hacer observaciones y corregir ambigüedades y problemas de armonización con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

BCT