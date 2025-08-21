En Michoacán, el salario mínimo creció 102% en 4 años: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, durante el periodo de 2020 a 2024 el salario aumentó 102 por ciento, resaltó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del estado, Claudio Méndez Fernández.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que en el año 2020 el salario mínimo en la entidad era de 123.2 pesos, en el 2022 estaba en 172.8 pesos y en el 2024 fue de 248.9 pesos.

El titular de la Sedeco recalcó que este incremento en el salario mínimo y los programas sociales han mejorado la calidad de vida de los michoacanos, al igual que en todo el país.

Méndez Fernández sostuvo que con estos números se derribó el mito que existía sobre que el aumento al salario mínimo generaba inflación de precios.

