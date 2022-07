En Michoacán continúa alza en precios de insumos para realizar pan blanco y dulce

El riesgo de desabasto por factores externos por la situación de Ucrania y Rusia, aunque no proveen a México, contraen el mercado, puede darse nuevamente la especulación y aunque tenemos pláticas con molinos nos dicen que no habrá desabasto, pero no se comprometen”

Genaro Ruiz Martínez, delegado del Canainpa en Michoacán