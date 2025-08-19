Michoacán

En Michoacán, construimos ciudades pensadas para el peatón: Gladyz Butanda

El 23.14 % de las personas llega a sus destinos escolares en transporte público
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 59.67 por ciento de las y los estudiantes de Michoacán se traslada a sus destinos escolares caminando; mientras que un 23.14 por ciento lo hace utilizando transporte público, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, tras remarcar la necesidad de seguir impulsando proyectos de movilidad que pongan como prioridad al peatón.

La titular de la Sedum remarcó que, en respuesta a las estadísticas de movilidad que presenta el estado, la dependencia a su cargo ha enfocado sus esfuerzos en promover la edificación de proyectos dirigidos a construir ciudades diseñadas para el peatón, así como en mejorar el transporte público.

“Las acciones de la Sedum están permanentemente ligadas a construir ciudades diseñadas para el peatón y a modernizar el transporte público, porque así lo demanda la ciudadanía y porque así se mueven las y los michoacanos”, subrayó.

Dijo esto, al recordar que sólo el 19.24 por ciento de la población estudiantil en Michoacán se moviliza a sus respectivas instituciones académicas en vehículo particular.

Gladyz Butanda remarcó que la intención la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad se seguirá enfocando en poner al peatón como prioridad, luego de señalar que, al llegar a la edad de 30 años, el 43 por ciento de la población recurre al vehículo para movilizarse.

