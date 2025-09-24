En Michoacán, buscan aumentar supervivencia en el cáncer infantil con diagnóstico oportuno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de Concientización del Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevó a cabo una jornada de formación para su personal, con el objetivo de fortalecer la capacidad de diagnóstico oportuno y aumentar la tasa de supervivencia de niñas, niños y adolescentes con esta enfermedad.

Durante las actividades, Silvia Chávez Gallegos, jefa del servicio de Oncohematología pediátrica del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, impartió una ponencia magistral sobre la leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer infantil más frecuente. Destacó que esta enfermedad es más común en niños que en niñas, y se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 5 años de edad.