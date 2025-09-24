En Michoacán, buscan aumentar supervivencia en el cáncer infantil con diagnóstico oportuno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de Concientización del Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevó a cabo una jornada de formación para su personal, con el objetivo de fortalecer la capacidad de diagnóstico oportuno y aumentar la tasa de supervivencia de niñas, niños y adolescentes con esta enfermedad.
Durante las actividades, Silvia Chávez Gallegos, jefa del servicio de Oncohematología pediátrica del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” de Morelia, impartió una ponencia magistral sobre la leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer infantil más frecuente. Destacó que esta enfermedad es más común en niños que en niñas, y se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 5 años de edad.
En su intervención, el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres mencionó algunos signos y síntomas de alerta en los niños, que podrían indicar la presencia de cáncer como son palidez progresiva, fatiga, cansancio o apatía sin causa aparente, fiebre recurrente que no cede con tratamientos comunes, dolor de cabeza persistente, especialmente si es intenso, que empeora con el tiempo o se acompaña de vómitos.
Ibarra Torres reiteró la importancia de acudir al médico de manera inmediata si se presenta alguno de estos síntomas, ya que la detección temprana es la mejor herramienta para combatir el cáncer infantil.
RPO