En Michoacán, 93% de funcionarios cumplen con declaración patrimonial: Secoem

Marín Correa precisó que desconoce si el exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo presentó su declaración de bienes, ya que "no están en cacería de brujas", sin embargo, dijo que si es necesario se revisarán los archivos de la evolución patrimonial del exmandatario.

Aseguró que no tiene una fecha final o plazos para hacer la revisión de los bienes que reportan los sujetos obligados.

Asimismo, aseveró que, aunque no es una falta grave que los funcionarios no presenten su declaración inicial, les enviará una invitación para que cumplan con su obligación, sin embargo, aquellos que no presentaron su documentación final de bienes sí incurrirían en una falta grave.

rmr