En Michoacán 8 alcaldes se mudaron a Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán anunció este miércoles la incorporación de los presidentes municipales de Briseñas y Coahuayana a sus filas como militantes morenistas; con estas adiciones suman 8 ediles que renuncian a sus partidos para formar parte de Morena.

Se trata de Gildardo Ruíz Velázquez (ex militante de Fuerza por México) y Esteban Ávalos Arceo (ex militante de Movimiento Ciudadano) munícipes de Coahuayana y Briseñas respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, Avalos Arceo se dijo fiel seguidor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Por diferentes causas no se nos dio la candidatura, yo me me considero Moreno de corazón; nos dieron la candidatura en otro partido, y ganamos, pero yo soy fiel seguidor del presidente" comentó.

Continuó diciendo: "Ahora yo me pongo a la orden del dirigente estatal Juan Pablo Celis Silva, con el gobernador y con el presidente de la República, antes militaba en Movimiento Ciudadano".

Por su parte, el dirigente estatal de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva comentó que están recibiendo a quien desee sumarse al movimiento.