En Michoacán, 72% de refrendos vehiculares ya se pagan en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con Gobierno Digital ha aumentado el cumplimiento de pagos del refrendo vehicular, lo cual ha permitido que del 1 al 16 de enero 196 mil 362 michoacanos utilicen este método fácil, rápido y seguro, señaló el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

“El pago digital ha permitido que aumente el cumplimiento de dueños de los vehículos”, detalló el mandatario, al resaltar que, en el citado periodo, el 72 por ciento de los trámites se haya efectuado a través de transferencias electrónicas o con órdenes de pago, mientras que el año pasado el 62 por ciento utilizó esta forma.

Ramírez Bedolla explicó que, a través de la vía digital, el Gobierno estatal recaudó en los primeros 16 días del año un total de 289 millones 190 mil pesos, mientras que el año pasado fueron 235 millones 890 mil pesos los registrados.