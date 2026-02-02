En Michoacán 3 de cada 4 hogares cuentan con programas sociales de la 4T, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para apoyar la economía familiar, en Michoacán, tres de cada cuatro hogares cuentan con apoyos de los programas del Bienestar, creados por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Así lo señaló Alfredo Ramírez Bedolla, en su calidad de consejero nacional de Morena, al encabezar en la capital del estado la quinta asamblea política de este partido.
Ante cientos de militantes que se dieron cita este domingo, Ramírez Bedolla destacó: “Todos tenemos un familiar —la abuelita, el abuelito, el papá o la mamá— que tiene la Pensión de Adulto Mayor, pero también tenemos becas”.
Detalló que en la entidad alrededor de 400 mil michoacanos salieron de la pobreza, y esto es gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien creó dichos programas sociales, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha dado continuidad a estos apoyos.
Además, resaltó la importancia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a través del cual se ha logrado que todos los niños de primaria, así como jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, tengan becas.
Con ello, Michoacán es el primer estado con becas desde el nivel básico hasta el univebrsitario, resaltó el consejero nacional.
BCT