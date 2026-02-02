En Michoacán 3 de cada 4 hogares cuentan con programas sociales de la 4T, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para apoyar la economía familiar, en Michoacán, tres de cada cuatro hogares cuentan con apoyos de los programas del Bienestar, creados por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Así lo señaló Alfredo Ramírez Bedolla, en su calidad de consejero nacional de Morena, al encabezar en la capital del estado la quinta asamblea política de este partido.

Ante cientos de militantes que se dieron cita este domingo, Ramírez Bedolla destacó: “Todos tenemos un familiar —la abuelita, el abuelito, el papá o la mamá— que tiene la Pensión de Adulto Mayor, pero también tenemos becas”.