En Michoacán, 3 de cada 10 jóvenes consumen sustancias nocivas: Ijumich

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un diagnóstico de la dependencia estatal, en Michoacán al menos tres de cada diez jóvenes consumen alguna sustancia nociva y adictiva, expuso el director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Lenin López García.

En entrevista para medios de comunicación, el director del Ijumich adelantó que, ante esta problemática, alistan una campaña que llevará por nombre “Sin drogas yo jalo”, en coordinación con el gobierno federal y que sería el único instituto del país que haga una acción de este tipo.

Detalló que a cada Instituto de la Juventud Municipal se les darán kits y capacitaciones a los directores, mientras que a los jóvenes se les dará atención psicológica o activaciones deportivas a cargo de la Cecufid.

Compartió que también se pretende hacer un convenio con Sí Financia para que los jóvenes puedan emprender un negocio, como parte de las acciones de prevención.

Agregó que también se pretende con esta campaña hacer círculos de lectura, charlas y con artistas locales generar espacios para conciertos en colonias, pintar murales, entre otras actividades.

