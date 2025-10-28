En Michoacán, 1 de cada 5 vive del campo, pese a informalidad y bajos ingresos

Además del peso económico, la precariedad laboral es una constante en este sector. Más del 60 por ciento de quienes laboran en el campo en Michoacán lo hacen en micronegocios o actividades informales, sin acceso a prestaciones ni seguridad social. La informalidad laboral general en el estado es del 67.8 por ciento, una de las más altas del país, lo que coloca a los trabajadores del campo en una situación de alta vulnerabilidad.

El contexto se complica por las condiciones críticas de ocupación: el 42.1 por ciento de las y los michoacanos ocupados gana hasta un salario mínimo, y más del 38 por ciento trabaja más de 48 horas semanales sin una retribución adecuada. Estas cifras explican por qué la demanda de los campesinos va más allá de un solo cultivo: es un reclamo estructural sobre la viabilidad del campo como actividad de vida.

Mientras el conflicto permanece sin resolución, los datos muestran con claridad que el campo en Michoacán no es un tema sectorial, sino social y económico de primer orden. Afecta a cientos de miles de familias, al abasto nacional de alimentos y al equilibrio económico de la región.