“En mi gobierno quien la hace la paga”: Bedolla tras detención por triple homicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó la detención del presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia en Morelia, como resultado de un operativo interinstitucional realizado en el estado de Morelos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal señaló que la detención fue posible gracias a las investigaciones y labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en coordinación y respaldo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
“Cero impunidad. Informamos que, tras un operativo interinstitucional en Morelos, fue detenido el presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia en Morelia”, señaló el gobernador en su publicación.
En el mismo mensaje, Ramírez Bedolla reiteró su postura en materia de seguridad y combate a la impunidad al afirmar:
“En mi gobierno, quien la hace la paga; no habrá tregua en la búsqueda de justicia para las familias michoacanas”.
BCT