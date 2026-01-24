“En mi gobierno quien la hace la paga”: Bedolla tras detención por triple homicidio

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal señaló que la detención fue posible gracias a las investigaciones y labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en coordinación y respaldo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

“Cero impunidad. Informamos que, tras un operativo interinstitucional en Morelos, fue detenido el presunto responsable del homicidio de tres integrantes de una familia en Morelia”, señaló el gobernador en su publicación.