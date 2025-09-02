En mesa de análisis, especialistas dialogan sobre los derechos de las Personas Adultas Mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán, en colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevó a cabo la mesa de análisis Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la mano de especialistas en la materia.

La jornada inició con la intervención de Citlalli Fernández González, directora de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial del Estado, quien puntualizó que la reducción de la violencia hacia dicho sector requiere de un enfoque multisectorial, cultural y multidisciplinario, donde instituciones gubernamentales, a través de leyes estatales, nacionales e internacionales, garanticen su protección y apoyo para brindarles una vida digna y plena.

De igual forma, señaló que es indispensable abordar la problemática desde el hogar, espacio donde la violencia se genera por cuestiones económicas, al no considerarlos actores productivos, formando situaciones de vulnerabilidad y abandono. Agregó que las personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán cuentan con herramientas que aportan a que se garanticen los derechos de las personas adultas mayores a través de sus resoluciones.