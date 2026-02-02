En marzo inicia credencial universal de salud

Por Daire Zúñiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de marzo iniciará el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, informó la Delegación de Programas para el Bienestar en Michoacán. Se trata del nuevo intento del gobierno federal por consolidar la atención del sector salud público, que actualmente se encuentra fragmentada en diversos servicios y afiliaciones, en tanto que la seguridad social está supeditada a la disposición de una plaza dentro de la economía formal.

A través de información compartida durante el fin de semana, el titular de la dependencia, Roberto Pantoja Arzola, explicó que esta identificación permitirá que derechohabientes y no derechohabientes puedan acceder a las instituciones de salud pública en México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, así como los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

Pantoja Arzola aseguró que con este registro se podrá garantizar el derecho a la salud pública y gratuita, brindando atención médica en las instituciones sanitarias. “Con esta credencial, por ejemplo alguien de Michoacán que se encuentre en cualquier otro estado, va a contar con este derecho y podrá ser atendido”, ejemplificó.

Explicó que con esta credencial la población podrá acceder a los servicios de salud en cualquier parte del territorio mexicano, independientemente de la entidad en la que se encuentren registradas las personas derechohabientes.

Además, detalló que estará vinculada a un expediente médico que contará con información como historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas y datos de cambio de domicilio o derechohabiencia; con lo cual, según el delegado, se facilitará el servicio entre las diferentes instituciones de salud.

La delegación estatal informó que en Michoacán se instalarán 122 módulos, de lunes a sábado, para el registro. Seis semanas después del mismo, los beneficiarios recibirán una notificación vía SMS para recoger la credencial impresa.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su estudio de pobreza multidimensional presentado el año pasado, el 46.1% de los michoacanos aseguró carecer de acceso a un servicio público de salud, la tercera tasa más alta del país, únicamente por detrás de Chiapas (61.3%) y Puebla (47.3%).

SHA