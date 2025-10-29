En marcha dispositivo de vigilancia para Noche de Muertos en la zona lacustre: SSP

Michoacán (MiMorelia.com).- Con un dispositivo de vigilancia en la zona lacustre, panteones y sitios turísticos para la Noche de Muertos en Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) garantiza el orden durante las ceremonias y las tradiciones para turistas nacionales y extranjeros.

A través de los agrupamientos de la Guardia Civil se brinda asistencia integral a las y los visitantes; y agentes turísticos ofrecen guía y acompañamiento ofreciendo indicaciones en diversos idiomas. En lanchas, la Guardia Lacustre mantiene recorridos en el lago de Pátzcuaro, sus muelles y embarcaderos, siendo estos sitios los de mayor interés, por lo que el personal a pie reforzará su proximidad social para prevenir y auxiliar a la sociedad ante cualquier emergencia.