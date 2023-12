En la Ley de Movilidad, se contempla un espacio seguro para mujeres en el transporte público: Seimujer

“Las mujeres no podemos estar esperando una sola unidad, las mujeres no vamos solo en una sola ruta, no solo vamos al Mercado Independencia, nos movemos a muchos espacios y rincones de este estado, hay que hacer una estrategia integral. La Seimujer participó en el desarrollo de la Ley de Movilidad, y ya señala que se debe ir implementando espacios seguros para las mujeres, en todas las unidades”,

resaltó.