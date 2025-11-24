En la CEDH, cero tolerancia a la violencia contra la mujer: Josué Mejía

Por su parte, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, agradeció la incorporación de la CEDH a este programa, que es una iniciativa del gobierno municipal que identifica negocios y otros espacios seguros donde las mujeres en situación de riesgo o que sufren violencia y acoso pueden pedir ayuda inmediata.

Agregó que el personal de los Puntos Naranja está capacitado para brindar a las mujeres apoyo inicial y resguardo, en tanto se contacta a las autoridades correspondientes, por lo que se trabaja coordinadamente con la Policía Morelia.

Hernández Abarca reconoció la disposición de la CEDH y celebró que, con este acto, se concrete lo planteado al ombudsperson, quien, como ella, está convencido de que el trabajo en equipo siempre arroja buenos resultados.

Finalmente, José Pablo Alarcón Olmedo, comisionado municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Morelia, dijo que la corporación a su cargo tiene el compromiso de trabajar en absoluto apego a los derechos humanos, en el cuidado y protección de la ciudadanía.

Agregó que es prioridad para la Policía Morelia atender las causas que generan la violencia contra la mujer, para trabajar en su erradicación.

Para concluir el acto, el ombudsperson Josué Mejía; la secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca; y personal de la CEDH y del SEMMUJERIS, atestiguaron la colocación de la Insignia Punto Naranja en la entrada principal del organismo autónomo.