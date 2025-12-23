En la última semana, 54 detenidos, 46 vehículos recuperados y 56 explosivos desactivados en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó la detención de 54 personas, el aseguramiento de ocho armas de fuego, la desactivación de 56 artefactos explosivos y la recuperación de 46 vehículos, durante el periodo del 14 al 21 de diciembre. Las acciones operativas dentro del Plan Paricutín permitieron también la atención a 5 mil 563 reportes de emergencia.

Derivado de las acciones coordinadas entre los elementos de la Guardia Civil, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE), y las Policías Municipales, fueron detenidas 54 personas, presuntamente implicadas en la comisión de distintos ilícitos en la entidad.