En la última semana, 54 detenidos, 46 vehículos recuperados y 56 explosivos desactivados en Michoacán: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó la detención de 54 personas, el aseguramiento de ocho armas de fuego, la desactivación de 56 artefactos explosivos y la recuperación de 46 vehículos, durante el periodo del 14 al 21 de diciembre. Las acciones operativas dentro del Plan Paricutín permitieron también la atención a 5 mil 563 reportes de emergencia.
Derivado de las acciones coordinadas entre los elementos de la Guardia Civil, las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado (FGE), y las Policías Municipales, fueron detenidas 54 personas, presuntamente implicadas en la comisión de distintos ilícitos en la entidad.
Asimismo, el agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos localizó y desactivó 56 dispositivos explosivos improvisados, como resultado de los protocolos preventivos y operativos de la institución.
Aunado a ello se recuperaron 46 vehículos, se decomisaron ocho armas de fuego, y desde el C5 Michoacán se atendieron cinco mil 563 reportes y llamadas de emergencias. Con estos resultados, las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia avanzan de forma favorable a fin de garantizar un estado seguro para toda la ciudadanía.
rmr