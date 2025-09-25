En informe del gobernador, PAN critica inseguridad y falta de transparencia de conciertos masivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la ceremonia por el cuarto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, criticó la persistencia de la inseguridad y la falta de transparencia en el gasto destinado a conciertos masivos, exigiendo claridad en torno al programa “Jalo”.

“Se habla de seguridad como si fuera un triunfo, pero la gente lo sabe: la violencia persiste, la extorsión asfixia, el miedo sigue siendo rutina. No basta con mostrar estadísticas favorables de algunos meses, cuando la realidad es que los negocios cierran por amenazas, que los jóvenes tienen miedo de salir de noche, que las familias se encomiendan cada mañana para volver con vida, porque, de acuerdo con los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán sigue estando entre los estados con mayor número de víctimas en todo el país”, expresó Caratachea Sánchez, quien habló en representación de la bancada panista.

Durante su intervención, la legisladora panista cuestionó el retraso en la construcción del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, pese a contar con 35 millones de pesos etiquetados desde 2024.

“¿Por qué se hizo caso omiso a un decreto legislativo? Sabemos que no es su culpa, gobernador, pero sí es importante que se nos diga: ¿dónde quedó ese recurso?”, señaló.

En el mismo sentido, criticó la falta de transparencia en torno al programa “Jalo”, cuyos conciertos gratuitos han generado entusiasmo, pero sin que se haya hecho pública información sobre costos, proveedores, contratos, derrama económica o beneficiarios.

Caratachea Sánchez sostuvo que el PAN es aliado de las buenas políticas públicas, pero mantendrá una postura crítica como oposición responsable.

“Desde Acción Nacional lo decimos con firmeza: Michoacán merece más. Merece un gobierno que piense menos en las elecciones de 2027 y más en las soluciones de 2025 y 2026, porque no habrá futuro mientras no se hagan acciones en el presente. Nuestro estado merece un gobierno que convoque a la unidad, que deje de lado el espectáculo”, concluyó.

mrh