En informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en Zamora, Carlos Soto agradece anuncio de modernización carretera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por los anuncios realizados durante la presentación de su informe regional en esta ciudad, donde se dio a conocer la modernización de tres kilómetros del tramo El Sauz-La Rinconada, que contempla un distribuidor vial en la entrada de Zamora.
El alcalde destacó que este tipo de proyectos reflejan la buena coordinación entre el Estado y el Municipio, misma que ha permitido consolidar a Zamora como una de las regiones con más inversión en infraestructura hídrica, carretera, educativa y de salud. “Cuando hay voluntad política y se trabaja en equipo, los beneficios para la gente son palpables. Agradezco al gobernador su visión y compromiso con Zamora”, expresó.
Durante su intervención, el gobernador Ramírez Bedolla detalló que la modernización del acceso se transformará en una vialidad con estándares de autopista, libre de peaje, que permitirá contar con una entrada digna, de acuerdo con la grandeza de la ciudad y su economía.
Asimismo, recordó que esta región es la tercera con mayor inversión estatal en cuatro años de su gobierno, con proyectos como la rehabilitación del Libramiento Sur Zamora-Jacona, la carretera Zamora-Jacona-Los Reyes-Peribán y la construcción de colectores para rescatar la cuenca del río Duero, además de obras educativas como el campus Zamora de la UMSNH y la reconstrucción total de la Escuela José María Morelos.
Soto Delgado reiteró que estos logros no serían posibles sin la estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y el respaldo de la Federación. “Las obras que se están realizando y las que vienen son históricas para Zamora y para la región; hoy más que nunca queda claro que el trabajo conjunto rinde frutos”, subrayó.
BCT