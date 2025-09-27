En informe del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en Zamora, Carlos Soto agradece anuncio de modernización carretera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por los anuncios realizados durante la presentación de su informe regional en esta ciudad, donde se dio a conocer la modernización de tres kilómetros del tramo El Sauz-La Rinconada, que contempla un distribuidor vial en la entrada de Zamora.

El alcalde destacó que este tipo de proyectos reflejan la buena coordinación entre el Estado y el Municipio, misma que ha permitido consolidar a Zamora como una de las regiones con más inversión en infraestructura hídrica, carretera, educativa y de salud. “Cuando hay voluntad política y se trabaja en equipo, los beneficios para la gente son palpables. Agradezco al gobernador su visión y compromiso con Zamora”, expresó.