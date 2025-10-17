En Foro, Celeste Ascencio impulsa una Reforma Electoral con inclusión y justicia social

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la discusión sobre la Reforma Electoral enviada por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio encabezó el foro “Acciones afirmativas en la Reforma Electoral”, un espacio plural donde se escucharon diversas posturas de la sociedad civil sobre los alcances y retos de esta importante transformación política.

Al dar la bienvenida, la legisladora michoacana subrayó la importancia de hacer efectivas las acciones afirmativas en el sistema político mexicano, primero como una respuesta inmediata y, después, como una forma de garantizar justicia a los grupos históricamente vulnerados que han sido invisibilizados por las leyes electorales durante décadas.