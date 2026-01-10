En febrero inicia entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de febrero iniciará la entrega de tarjetas para la Beca Gertrudis Bocanegra, programa que beneficiará a más de 51 mil estudiantes de universidades públicas de Michoacán, con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para transporte, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En las próximas semanas se dará paso a la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, para posteriormente iniciar con la dispersión del recurso a las y los beneficiarios, informó Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem).