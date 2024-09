En febrero estaría lista la Ventanilla Única para trámites de negocios: Sedeco

"Tendrán un expediente digital único, si tu presentas por una ocasión tu acta de nacimiento, ya no la tendrás que presentar de nuevo. El beneficio es primero de los michoacanos, pero también de las empresas que están buscando venirse aquí a invertir a México, Michoacán, esto les va a dar certeza y sobre todo prontitud al momento de registrar su empresa", agregó.

Méndez Fernández resaltó que actualmente dos estados, Chihuahua y Puebla, son los que cuentan con ventanilla única y mencionó que la entidad se encuentra en la etapa de diagnósticos y en noviembre se proyecta que están recibiendo las recomendaciones, para, a finales de enero, estar implementando la Ventanilla Única.

"No solamente se trata de digitalizar todos los trámites, también se trata de simplificar, hay documentos o requisitos que te piden que no son necesarios para la apertura de un negocio, también tenemos que cambiar los requisitos que se piden por costumbre. Realmente hay que pedir lo que se necesita, no pedir de más", añadió.

Finalmente, aseguró que también se garantizará la protección y blindaje de los datos personales que se suban a la ventanilla única, ya que, dijo, se cumplirá con todos los parámetros de seguridad máximos.

