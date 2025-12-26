En febrero abrirá el paso vehicular La Hielera en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la supervisión del paso superior vehicular La Hielera, el cual cuenta con un 91 por ciento de avance y se proyecta que estará abierto a la circulación para el mes de febrero próximo, en beneficio de 356 mil habitantes de Uruapan.

Durante el recorrido, el mandatario, acompañado de la presidenta municipal, Grecia Quiroz García, destacó que en esta obra se invierten 381.5 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, la cual mejorará la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad, por donde transitan alrededor de 30 mil vehículos al día.