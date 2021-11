En evaluación, el desfile deportivo del 20 de noviembre: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La realización del desfile deportivo del 20 de noviembre conmemorativo a la Revolución Mexicana, está todavía en evaluación, de acuerdo a la evolución de la pandemia del Covid-19, aclaró el secretario de Gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña.

En entrevista con MiMorelia.com, el funcionario estatal explicó que aunque desde hace casi dos meses Michoacán está en semáforo verde epidemiológico, por el descenso de casos de Covid-19, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), al ser la encargada de la organización tendrá que exponer los planteamientos para una posible realización del desfile.

"Estamos todavía por verificar el tema del semáforo verde, si esto es factible para hacer ciertos eventos masivos, con las condiciones y medidas sanitarias tendrían que atenderse, finalmente es una fiesta cívica que en muchos lugares lo realizan, en otros tal vez no. No lo hemos visualizado bien, en el sentido que el semáforo verde se instaló hace casi dos mes aproximadamente, en base a los planteamientos que nos dé la Secretaría de Educación, lo estaríamos valorando, lo más seguro es que no se vaya a realizar, hay que esperar las condiciones", sostuvo.

Dijo que en caso de que se decida hacerlo, tendrían que ser la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, junto con los municipios, las dependencias encargadas del protocolo de salud correspondiente, pero en los próximos días se dará a conocer la decisión al respecto.

Comentó que para conmemorar el 20 de noviembre se analizará también la posibilidad de hacer actividades que no requieran la presencia de muchas personas, como un acto cívico menor en las instituciones.

AC