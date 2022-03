Faltan actividades de inteligencia en estrategia de seguridad en Michoacán: especialista

Más allá de que si estuvo o no el alcalde, de que si estuvo o no el vacío, ¿dónde está la construcción y diseño de política pública preventiva, con material de inteligencia, investigaciones previas?, porque hay cosas que todos sabemos que pasan en Michoacán, pero pareciera que las áreas de inteligencia y diseño políticas públicas no existen hasta que ocurren”

Teresa Torres, consultora internacional en seguridad