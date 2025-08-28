En este regreso a clases, manda a tus hijos lunch saludables: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el inicio del nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a las madres y padres de familia a priorizar la alimentación saludable de sus hijas e hijos, especialmente a la hora de preparar el lunch.

La elección de alimentos saludables y equilibrados ayuda a mantener la energía, mejorar la concentración, la memoria y fortalecer el sistema inmunológico. Por el contrario, los productos ultraprocesados, con altos niveles de azúcares, grasas y sodio, pueden provocar fatiga, falta de atención y a largo plazo, problemas de salud como sobrepeso y obesidad.

Se recomienda que el lunch escolar incluya una combinación de frutas y verduras, de preferencia de temporada, son una excelente fuente de vitaminas y fibra; cereales integrales, como pan integral, tortillas o galletas de avena, que proporcionan energía de forma sostenida.

También es importante incluir proteínas, como huevo, queso, pollo deshebrado, frijoles o hummus, esenciales para el desarrollo muscular y la sensación de saciedad; para la hidratación la mejor opción es el agua natural, se debe evitar el consumo de jugos procesados y bebidas azucaradas.

Un lunch nutritivo no solo es fundamental para el crecimiento y desarrollo físico de niñas y niños, sino que también tiene un impacto directo en su rendimiento académico.

RYE