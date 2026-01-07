En este mes arrancan pruebas del teleférico de Uruapan: Bedolla

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en este mismo mes iniciarán las pruebas de funcionamiento del teleférico de Uruapan, luego de encabezar reunión de trabajo para revisar avances de construcción de este nuevo sistema de transporte seguro, ecológico e inclusivo.
Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, directivos de las empresas encargadas de la obra, Doppelmayr y Grupo Indi, adelantaron que las cabinas estarán circulando a prueba desde las estaciones 1 (Hospital Regional de Uruapan), a la 2 (Plaza Ágora) y 3 (Presidencia Municipal).
Cabe recordar que, la secretaria indicó que uno de los principales motivos del retraso fue un ducto de gas que tuvo que ser reubicado, lo que implicó un trámite ante instancias federales, generando una demora considerable. No obstante, aseguró que la obra civil quedará concluida en diciembre.
De acuerdo con información de la Sedum, el teleférico de Uruapan tuvo una inversión de 3 mil 200 millones de pesos, mientras que el de Morelia, que también presenta un avance importante, cuenta con una inversión de mil 900 millones de pesos.
Ambos sistemas de transporte, según lo proyectado, tendrán una tarifa similar a la que se paga actualmente en combis y camiones del servicio urbano.
mrh