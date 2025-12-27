En enero inician pruebas en teleférico de Uruapan para la certificación del sistema

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque su entrega estaba contemplada para este año, el teleférico de Uruapan estaría listo aproximadamente en febrero del próximo año, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que aún están pendientes las obras de integración en las estaciones, como los cruces seguros, así como las pruebas de peso necesarias para la certificación del sistema, las cuales iniciarán a mediados de enero.
“Nosotros el 15 de enero ya tenemos el inicio de las pruebas, y mientras pasan los 40 días de las pruebas, nosotros concluimos con las obras complementarias, para que prácticamente tengamos la aprobación de subir a la primera persona en febrero”, expresó.
Butanda Macías explicó que el proceso de certificación puede durar hasta 40 días, aunque podría completarse en menor tiempo. Antes de permitir el ascenso de pasajeros, se deberán realizar mediciones con peso, calibración del cable y pruebas técnicas específicas. Además, detalló que esta certificación deberá renovarse anualmente.
La secretaria indicó que uno de los principales motivos del retraso fue un ducto de gas que tuvo que ser reubicado, lo que implicó un trámite ante instancias federales, generando una demora considerable. No obstante, aseguró que la obra civil quedará concluida en diciembre.
De acuerdo con información de la Sedum, el teleférico de Uruapan tuvo una inversión de 3 mil 200 millones de pesos, mientras que el de Morelia, que también presenta un avance importante, cuenta con una inversión de mil 900 millones de pesos.
Ambos sistemas de transporte, según lo proyectado, tendrán una tarifa similar a la que se paga actualmente en combis y camiones del servicio urbano.
mrh