En enero inician pruebas en teleférico de Uruapan para la certificación del sistema

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque su entrega estaba contemplada para este año, el teleférico de Uruapan estaría listo aproximadamente en febrero del próximo año, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que aún están pendientes las obras de integración en las estaciones, como los cruces seguros, así como las pruebas de peso necesarias para la certificación del sistema, las cuales iniciarán a mediados de enero.

“Nosotros el 15 de enero ya tenemos el inicio de las pruebas, y mientras pasan los 40 días de las pruebas, nosotros concluimos con las obras complementarias, para que prácticamente tengamos la aprobación de subir a la primera persona en febrero”, expresó.

Butanda Macías explicó que el proceso de certificación puede durar hasta 40 días, aunque podría completarse en menor tiempo. Antes de permitir el ascenso de pasajeros, se deberán realizar mediciones con peso, calibración del cable y pruebas técnicas específicas. Además, detalló que esta certificación deberá renovarse anualmente.