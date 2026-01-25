"En elección del presidente de la mesa directiva prevalecerá la unidad" promete líder del PT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) en Michoacán expresó su satisfacción por la oportunidad estatutaria que le corresponde de presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado, órgano clave que funge como la representación jurídica del Poder Legislativo ante los otros poderes estatales. El líder estatal del partido, Reginaldo Sandoval Flores, señaló que se está en diálogo interno para definir al candidato o candidata idóneo.

Sandoval Flores indicó que la dirigencia del partido está en un proceso de reflexión y que se reunirá próximamente con el grupo parlamentario para asegurar la unidad en torno a la elección. Si bien reconoció que hay tiempo suficiente para meditar la decisión, el plazo que se maneja para tener una definición clara es alrededor del 15 de febrero.

El dirigente del PT subrayó que la presidencia de la Mesa Directiva es una responsabilidad que debe ejercerse con excelencia, especialmente por ser la primera vez que el PT ostenta dicho cargo. La expectativa es que quien asuma la titularidad mantenga una buena relación con los poderes Ejecutivo y Judicial, además de con la ciudadanía.

El líder del PT recordó que, más allá de quién presida formalmente, la fuerza política real reside en la mayoría legislativa y en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

"Al final la JUCOPO es la que conduce porque ahí están representadas todas las fuerzas políticas Proporcionalmente y es la que debe hacer el trabajo de Unidad y de acuerpamiento y que la mesa se conduzca correctamente. Entonces, que esperamos que sea un ejemplo que no decepcione," manifestó Sandoval Flores.