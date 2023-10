En elección del Auditor de Michoacán, Ivonne Pantoja se baja de la Mesa Directiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Ivonne Pantoja Abascal, cedió su lugar a la vicepresidenta, Brenda Fraga Gutiérrez, al justificar que, se trata de una decisión congruente con sus declaraciones respecto a la pausa anunciada para el proceso de elección del nuevo Auditor Superior de Michoacán (ASM).

Y es que recordó que, fueron los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) quienes decidieron llevar a cabo la sesión de esta noche, pese a que aún no se resuelve el amparo promovido por el exauditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

"En la Junta yo tengo voz, pero no voto y tengo que acatar lo que se me está indicando es una atribución de la Junta, yo soy también dependiente de todas las cuestiones legales. Como pueden ver yo no voy a presidir esta sesión, precisamente cuidando las formas, la Junta encontró otra forma de interpretación que pueden avalar jurídicamente esto y vamos a ser respetuosos también".

Sobre la legalidad o no de la sesión extraordinaria de esta noche, Pantoja Abascal, mencionó que, será la propia Jucopo quien determine esa condición y en base en qué términos jurídicos.

- ¿La Junta está por encima de una resolución judicial?

- No, no está por encima, ellos traen otra vía que es la que les permite estar aquí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy.

Sobre la votación en la Jucopo, la panista mencionó que, fueron los coordinadores de Morena, el Partido del Trabajo y la Representación Parlamentaria, mientras que en sentido opuesto votaron PAN, PRI y PRD.

