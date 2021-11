En el olvido infraestructura educativa; queda fuera del PEF 2022

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde hace más de 15 años en la colonia 23 de marzo, de la tenencia de Opopeo, trabaja una pequeña escuela que da clases de preescolar y primaria, sus salones se llenan con poco más de 30 niños que acudían entes de la crisis de la pandemia a tomar sus clases. Esta escuela, ubicada entre dos calles sin pavimentar y que cuenta solamente con don salones es toda la infraestructura con la que cuenta.

Guadalupe Ziranhua, una de las madres de familia denunció que dicha institución a pesar de estar en funciones desde hace ya muchos años sigue careciendo de lo indispensable como lo son baños, agua y luz eléctrica; “esta situación no ha podido mejorarse, de verdad tenemos muchas carencias y queremos que las autoridades se enteren, porque nuestros niños tienen que venir a educarse y llegan a un lugar que no tiene ni piso, todo es de tierra, las bancas no se han cambiado en años y nuestros niños son los que deben sufrir estas malas condiciones”, enfatizó.

Al respecto, tanto las madres como el líder del Movimiento Antorchista en la región, Eleusis de Jesús, mencionaron que es claro que la situación no va a mejorar, pues nuevamente y por cuarto año consecutivo, el gobierno federal de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador dejará de lado las necesidades de los más pobres de México.