En el nuevo Poder Judicial de Michoacán, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres: Hugo Gama

En materia de prevención interna, destacó que el Tribunal de Disciplina Judicial recientemente inició visitas diagnóstico a los juzgados de primera instancia en Morelia para detectar posibles riesgos de acoso sexual o laboral: “Además de revisar el funcionamiento jurisdiccional también se escucha a las trabajadoras para identificar riesgos y actuar de inmediato. El Poder Judicial reitera que habrá cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.”

Gama Coria concluyó señalando que el Poder Judicial continuará fortaleciendo sus capacidades técnicas y humanas para brindar una justicia sensible, cercana y con perspectiva de género, tanto para quienes laboran en la institución como para quienes acuden en busca de justicia.

En el acto estuvieron presentes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Laura Elena Alanís García, Gabriela Manzo Ortiz, María del Carmen Ramírez Chora, Sandra Luz Hernández Guzmán, Josceline Infante Esquivel, Mayra Xiomara Trevizo Guízar, Paula Edith Espinosa Barrientos, Lucía Baltazar Rendón y Magdalena Monserrat Pérez Marín.

Asimismo, Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Giulianna Bugarini Torres, presidenta del Congreso local; Lizett Puebla Solórzano, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán; Alondra Villaseñor Fernández, presidenta de CANACO Servytur; María Elena Calvillo Arteaga, vicepresidenta del Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal y representante de la Asociación de Mujeres Productoras de Mezcal; Melba Deyanira Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado; así como Záyin Dálet Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

RYE-