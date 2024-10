En el Congreso de Michoacán, 28 suspensiones a la reforma judicial local: Caratachea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, informó sobre la notificación de 28 suspensiones de jueces distritales en torno a la reforma al Poder Judicial de Michoacán, dictamen aprobado la semana pasada en el Congreso local.

La panista solicitó, antes de la sesión extraordinaria en donde se aprobó el dictamen en la materia, la petición de la documentación respecto a todos los recursos judiciales notificados al Poder Legislativo, pues la información inicial versó en seis suspensiones de un juzgado de Guadalajara, Jalisco, y una más del distrito del Uruapan, sin embargo, Caratachea Sánchez detalló que en total son 28.

"La semana pasada presenté un documento donde solicitaba me entregaran estas suspensiones, aquí comentó el presidente que era siete, y resulta que no, son 28 -suspensiones- y además otras 7 de particulares [...] Esto es un derecho a la información que tenemos que no se nos puede estar violentando, que no se nos informe sobre estas suspensiones porque lo que pasa es que estamos en desacato judicial; si nosotros que somos legisladores estamos en desacato cualquier ciudadano va a cuestionar porqué hacerle caso a un juez o a un magistrado", dijo.