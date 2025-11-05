En el Buen Fin habrá condonación de multas en refrendos y renovación de licencias extemporáneas: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Buen Fin, del 13 al 30 de noviembre, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), aplicará condonación de multas y recargos al pago de refrendos de vehículos particulares y en renovación de licencias de conducir extemporáneas.

El tesorero estatal, Luis Navarro mencionó que en el caso de vehículos del transporte público de Michoacán, la dependencia ofrecerá en el mismo período la condonación de multas y recargos en la renovación o refrendo anual de concesiones.

Destacó que, el Gobierno estatal se suma, como cada año, a las políticas y acciones del Gobierno federal y del sector privado con la intención de coadyuvar a que la población acceda a promociones que verdaderamente fortalezcan la economía familiar, local, estatal y nacional.