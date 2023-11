En dos años ha disminuido secuestro de unidades por parte de grupos sociales: CANAPAT

Sí ha bajado muchísimo en dos años; el 16 de octubre nos detuvieron en Cherán ocho carros de Purépechas para venir a manifestarse y a destrozar la avenida Madero que es por donde circularon. Los de Tiripetío nos quisieron detener un carro, no lo dañaron porque la gente no se quiso bajar, pero e ndos años realmente no nos han detenido carros", señaló.