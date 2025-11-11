En distintos hechos, detienen a dos hombres armados en Morelia y Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a dos hombres armados, producto de diferentes movilizaciones en los municipios de Morelia y Zamora.

En un primer hecho en la ciudad de Morelia, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego cerca de las inmediaciones de la privada Villas de la Loma.