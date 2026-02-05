Michoacán

En diez años atiende COEPREDV 390 denuncias por discriminación

La incidencia de discriminación en Michoacán es del 21.7%, de acuerdo con el INEGI
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin un mapeo del tema de discriminación en Michoacán y únicamente con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un total de 390 denuncias ha atendido en los últimos 10 años el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV).

La directora general, Nohemí Hinojosa Castillejo, refirió que hay 20 denuncias por concluir, y que varias de las que se han cerrado terminaron en procesos penales y/o administrativos, además de la reparación del daño.

Hoy, dijo que, de acuerdo con el INEGI, la incidencia de discriminación en Michoacán es del 21.7 por ciento, mientras que la media nacional es de 23.9 por ciento.

Durante la presentación del 5º Concurso de Cineminuto, Cortometraje y TikTok “Visibilizando la Discriminación”, la funcionaria resaltó que los temas laborales, la discapacidad y el educativo son los puntos de mayor atención en las denuncias por discriminación.

