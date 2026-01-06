En diciembre aumentó la llegada de niños al DIF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre se incrementó la llegada de niñas y niños al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, por diversas causas, informó la titular de la dependencia, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que durante las fechas decembrinas se registraron 12 ingresos a los albergues del DIF, correspondientes a menores de distintas edades. Sin embargo, aclaró que ya se trabaja en su reintegración familiar o, en su caso, en la liberación jurídica que permita una posible adopción.
Sobre las principales causas de ingreso, Bautista Aguíñiga detalló que la mayoría de los casos se deben a omisión de cuidados o abandono, siendo estas las razones más frecuentes.
De acuerdo con la directora del DIF, actualmente hay 405 niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento en el estado. No obstante, resaltó que las adopciones han ido en aumento, y destacó el trabajo coordinado con la fundación Efecto Esperanza, que colabora en la difusión del programa y en la valoración de familias interesadas en adoptar.
"La meta es seguir trabajando en el tema de adopción, impulsar adopciones, acogimientos familiares también y, pues obviamente, cuidar la atención integral de todas las niñas y los niños que se encuentran bajo resguardo", señaló.
Finalmente, informó que se ha registrado un aumento del 10 por ciento en el ingreso de menores al DIF. Al ser cuestionada sobre si hay algún municipio con mayor incidencia, respondió que los casos se presentan en todo el estado.
