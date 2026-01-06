En diciembre aumentó la llegada de niños al DIF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el mes de diciembre se incrementó la llegada de niñas y niños al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, por diversas causas, informó la titular de la dependencia, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria explicó que durante las fechas decembrinas se registraron 12 ingresos a los albergues del DIF, correspondientes a menores de distintas edades. Sin embargo, aclaró que ya se trabaja en su reintegración familiar o, en su caso, en la liberación jurídica que permita una posible adopción.

Sobre las principales causas de ingreso, Bautista Aguíñiga detalló que la mayoría de los casos se deben a omisión de cuidados o abandono, siendo estas las razones más frecuentes.