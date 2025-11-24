En diciembre arranca registro para Beca Gertrudis Bocanegra: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El registro para la Beca Gertrudis Bocanegra, única en el país impulsada con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, inicia el 15 de diciembre para beneficiar a 98 mil 569 estudiantes universitarios de 121 escuelas públicas de Michoacán, informaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En asamblea informativa realizada en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el mandatario destacó que se trata de un apoyo universal, por lo que ningún estudiante se quedará sin recibir los mil 900 pesos que, de manera bimestral, se depositarán a partir de febrero de 2026 para cubrir los gastos de transporte público.