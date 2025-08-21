En cuatro años, patrimonio estatal habrá aumentado de 6 mmdp a 41 mmdp: Navarro García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, recibió, al iniciar su gestión, un patrimonio estatal con valor de seis mil millones de pesos, monto registrado en la cuenta pública de 2021, el cual, a base de orden, trabajo, disciplina y transparencia, "se actualizó y logró situar en 31 mil millones de pesos durante 2024, con una proyección de 41 mil millones de pesos antes de que concluya 2025".

Así lo informó el tesorero estatal, Luis Navarro García, quien indicó que desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en octubre de 2021, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de su Dirección de Patrimonio, emprendió visitas de inspección a los bienes inmuebles, verificaciones físicas, valuaciones reales y orden sistemático en los expedientes de cada propiedad con la intención de tenerlos contabilizados y registrados en la cuenta corriente del Servicio de Administración Tributaria.

Refirió que el valor de los inmuebles del Poder Ejecutivo de Michoacán se mantuvo en seis mil millones de pesos durante más de una década, de 2021 hacia atrás; sin embargo, resultaba fundamental actualizarlos, ponerlos en orden, digitalizarlos y otorgarles su verdadero sustento legal y económico como patrimonio estatal, agregó.

De acuerdo con el responsable del manejo de las finanzas públicas de Michoacán, seguirá la labor en dicho renglón, de manera que se prevé que para 2026 el valor del patrimonio estatal ascienda a 50 mil millones de pesos, con lo que entregaremos buenos resultados que servirán como punto de partida a futuras administraciones estatales para continuar trabajando por el bien de Michoacán y su población.

RYE