En cuarto año de gobierno de Bedolla, Sí Financia atendió y capacitó a 4 mil personas

“Desde el Sí Financia reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos municipales, las comunidades de autogobierno y las instituciones del Gobierno de México, con el propósito de impulsar la economía local y fortalecer el desarrollo de las familias”, puntualizó Gutiérrez Aviña.

Las capacitaciones y asesorías se focalizaron en los 14 municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como en localidades con rezago financiero, con el objetivo de generar condiciones de crecimiento equitativo e incentivar la participación de mujeres y hombres en proyectos productivos.