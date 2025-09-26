En cuarto año de gobierno de Bedolla, Sí Financia atendió y capacitó a 4 mil personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, el director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña, destacó que la institución atendió y capacitó a más de cuatro mil personas mediante 130 eventos realizados en 60 municipios del estado.
El funcionario subrayó que estas acciones representan un esfuerzo por acercar la inclusión financiera y la formación empresarial a sectores estratégicos del territorio michoacano, especialmente en aquellos con mayores desafíos sociales y económicos.
“Desde el Sí Financia reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos municipales, las comunidades de autogobierno y las instituciones del Gobierno de México, con el propósito de impulsar la economía local y fortalecer el desarrollo de las familias”, puntualizó Gutiérrez Aviña.
Las capacitaciones y asesorías se focalizaron en los 14 municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como en localidades con rezago financiero, con el objetivo de generar condiciones de crecimiento equitativo e incentivar la participación de mujeres y hombres en proyectos productivos.
Añadió que el Sí Financia tiene un papel clave en la política económica del estado, al ampliar el acceso a financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico para emprendimientos, empresas y comunidades que buscan alternativas de desarrollo.
BCT