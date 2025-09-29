En cuarto año de Bedolla hay buen balance en seguridad en Michoacán, resalta SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, resaltó el buen balance en seguridad durante el cuarto año de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, con una reducción del 63% en homicidios dolosos y avances en el combate a la extorsión.

“Es muy bueno el balance, como lo hemos mencionado. En el caso del homicidio doloso, es un 63% la disminución, y en otros delitos se da la misma situación. En cuanto a la extorsión subimos un poco por la modificación que hicimos de que ya se persiga de oficio, pero bueno, tenemos resultados positivos en materia de seguridad y un gran avance”, afirmó Oseguera Cortés.

El gobernador Bedolla, en su cuarto informe, felicitó a la SSP por desmantelar 24 bandas de extorsionadores en Uruapan y otras zonas, un esfuerzo que posicionó a Michoacán como ejemplo nacional.