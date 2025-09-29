En cuarto año de Bedolla hay buen balance en seguridad en Michoacán, resalta SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, resaltó el buen balance en seguridad durante el cuarto año de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, con una reducción del 63% en homicidios dolosos y avances en el combate a la extorsión.
“Es muy bueno el balance, como lo hemos mencionado. En el caso del homicidio doloso, es un 63% la disminución, y en otros delitos se da la misma situación. En cuanto a la extorsión subimos un poco por la modificación que hicimos de que ya se persiga de oficio, pero bueno, tenemos resultados positivos en materia de seguridad y un gran avance”, afirmó Oseguera Cortés.
El gobernador Bedolla, en su cuarto informe, felicitó a la SSP por desmantelar 24 bandas de extorsionadores en Uruapan y otras zonas, un esfuerzo que posicionó a Michoacán como ejemplo nacional.
"La federación nos reconoció como uno de los mejores estados en materia de combate a la extorsión", dijo Oseguera, destacando que, de 214 detenciones nacionales, 51 se realizaron en Michoacán, casi el 25%.
La ley contra la extorsión de Michoacán, aprobada en 2022, inspiró la reforma federal que homologa la persecución de oficio. "Se está haciendo una reforma que va a homologar todas las leyes federales y las leyes estatales en materia de combate a la extorsión", explicó Oseguera.
La relación con el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, es plena, especialmente tras la detención de "El Manotas" o "El Silencio" en Álvaro Obregón.
“Es plena la coordinación que hay. Yo creo que hay estados que son de mayor prioridad. En Michoacán se está atendiendo con plena coordinación con Defensa, con Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con FGR, con la Fiscalía del Estado”, detalló.
