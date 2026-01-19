En Coeneo, detiene FGE a dos hermanos por su posible relación en delitos contra el ambiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las labores operativas orientadas a inhibir conductas que dañen los recursos naturales y la fauna silvestre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a dos hermanos por su posible relación en el delito forestal, en su modalidad de transportación.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia implementado sobre una brecha de terracería ubicada en la localidad de Matugeo, municipio de Coeneo, donde personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna observó una camioneta Ford, color blanco, tipo doble rodado, que transportaba madera en rollo en el área de carga. Ante ello, se indicó al conductor detener la unidad para realizar una inspección de rutina.

Tras solicitarles la documentación que acreditara la legal transportación del recurso forestal, a quienes se identificaron como Adrián “N” y Héctor “N”, manifestaron no contar con ningún permiso. Durante la revisión, los agentes localizaron madera en cortas dimensiones del género pino, por lo que ambos fueron detenidos.

Las personas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, a fin de que determine su situación jurídica.

BCT