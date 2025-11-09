En cateo realizado en Madero, asegura Fiscalía General predio por delitos contra el ambiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de acciones operativas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Ambiente, adscrita a la Vicefiscalia de Derechos Humanos, fue asegurado un predio ubicado en la localidad de Ojo de Agua, municipio de Madero, presuntamente relacionado con delitos contra el ambiente, tras detectarse evidencias de tala ilegal y plantación no autorizada de aguacate.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado, que al realizar un recorrido de vigilancia se percataron de la presencia de tocones y árboles de aguacate plantados en un área cerril perteneciente a dicho municipio.