En Brasil, Secma presenta proyecto de cocodrilario ecoturístico en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se realiza en Belém do Pará, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López presentó el proyecto de instalación de un cocodrilario ecoturístico, para el manejo y aprovechamiento sustentable del cocodrilo de río y cocodrilo de pantano, en el Área Natural Protegida de El Manglito, municipio de Lázaro Cárdenas.
Puntualizó que esta iniciativa de la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático tiene como objetivos promover el manejo y monitoreo de estas especies, sin que represente una mayor carga presupuestal; pero también evitar ataques de cocodrilos a los habitantes de la zona costera.
Méndez López abundó que se plantea que sea un espacio integral donde se lleven a cabo conferencias, charlas y talleres sobre la flora y fauna, con énfasis en los cocodrilos, tanto para la población local como para los visitantes, “con lo que se promoverá el ecoturismo y la educación ambiental sobre la biodiversidad de esta región de Michoacán”.
Además, se mantendrá un monitoreo poblacional y de ubicación de los reptiles con un programa de manejo registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con una torre de avistamiento que permitirá que, con seguridad, se puedan observar los cocodrilos y las diferentes especies que habitan en el manglar.
El secretario destacó la importancia de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la conservación de la biodiversidad, “lo que a su vez representa la mejor manera de mitigar el cambio climático”, y que este proyecto, al ayudar a la conservación de una ANP en un ecosistema tan importante como es un manglar, “servirá para su conservación y manejo, gracias a la generosidad de la fundación, que está dispuesta a invertir en este proyecto”.
RYE-