En Brasil, Secma presenta proyecto de cocodrilario ecoturístico en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que se realiza en Belém do Pará, el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López presentó el proyecto de instalación de un cocodrilario ecoturístico, para el manejo y aprovechamiento sustentable del cocodrilo de río y cocodrilo de pantano, en el Área Natural Protegida de El Manglito, municipio de Lázaro Cárdenas.

Puntualizó que esta iniciativa de la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático tiene como objetivos promover el manejo y monitoreo de estas especies, sin que represente una mayor carga presupuestal; pero también evitar ataques de cocodrilos a los habitantes de la zona costera.