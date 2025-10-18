En audiencia pública, anuncia Bedolla próxima apertura de autopista Siglo XXI, tramo Pátzcuaro-Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llevó audiencia pública al municipio de Uruapan para atender personalmente las necesidades de la población. Ahí anunció que avanza la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI y que próximamente se abrirá la circulación del tramo Pátzcuaro-Uruapan.

El mandatario destacó que habitantes de la región y el sector productivo contarán con una vía de comunicación más rápida y segura, facilitando el transporte de mercancías. Recordó que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es llegar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas.