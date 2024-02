En Aquila y Coahuayana también se hundirán arrecifes artificiales, adelanta Compesca

Por último, aunque no precisó la fecha en la que se darían por concluidas las operaciones en estas playas michoacanas, Hernández Orozco señaló que la instalación de los arrecifes serán de suma importancia en dos sentidos; el primero y principal, será para la creación de un ecosistema en el que se permita el alojo y reproducción de especies faunísticas, y por otro lado, para la reactivación económica de los pescadores que han visto mermada su producción debido a que cada vez se tienen que adentrar más a la profundidad del mar, por lo que prefieren no hacerlo para no arriesgar su vida.

rmr